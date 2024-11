Operai erano al lavoro su alcune condutture quando accidentalmente si è innescato il rogo. Nessun ferito

Operai di una ditta stavano compiendo saldature su alcune condutture all'acquedotto Sanbuco a Lamezia Terme utilizzando un gruppo di saldatura che utilizza ossigeno e acetilene per conto della Sorical, quando per cause accidentali si è innescato un incendio che ha interessato anche le bombole di acetilene. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Lamezia Terme con il supporto di un’autobotte. La bombola sottoposta a fonte di calore produce una reazione chimica con il rischio di scoppiare. Non ci sono persone rimaste ferite.

Luana Costa