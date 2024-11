L'incidente si è verificato sulla statale 106. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118





Un incidente stradale si è verificato sulla statale 106 nel Catanzarese. Il conducente di una vettura in transito in direzione Catanzaro all'altezza di Botricello ha perso il controllo del mezzo ed è uscita fuori strada ribaltandosi in una strada adiacente. Ancora poco chiare le cause del sinistro. Sul posto è giunta un'ambulanza per prestare soccorso al conducente rimasto ferito ma non in modo grave. Si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione.