L’attività commerciale presa di mira si trova sul lungomare del centro turistico del vibonese. Numerosi i colpi di pistola contro la saracinesca dell’attività commerciale

BRIATICO (VV) – Intimidazione nella notte ai danni di un’attività commerciale di Briatico, centro costiero del vibonese. Ignoti, approfittando dell’oscurità, hanno esploso diversi colpi di arma da fuoco contro la saracinesca del supermercato Conad sito sul lungomare. Sul posto, in contrada "Cocca", per i rilievi e le indagini sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione diretti dal maresciallo Marco Albano che non escludono al momento alcuna pista. (ci)