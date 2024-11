Quattro persone sono state arrestate per aver tentato di sottrarre da un frantoio tre antiche giare in terracotta.

Briatico (VV) - Hanno tentato di rubare tre antiche giare in terracotta utilizzate per la conservazione dell'olio. E' accaduto a Briatico dove quattro giovani Stefano Pontoriero, 26 anni con precedenti di polizia, Saverio Stillitano, 20 anni con precedenti di polizia e sottoposto all’obbligo di presentazione alla p.g, Rosario Cavallaro 20 anni residente in Briatico, incensurato, e Daniele Stillitano 19 anni di Ricadi e incensurato, sono stati arrestati e posti ai domiciliari dai carabinieri. Con l'uso di un martello pneumatico i quattro erano riusciti a sollevare i contenitori sistemati in un ex frantoio mediante l’utilizzo di un martello pneumatico. Le tre giare sono state recuperate.