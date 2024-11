Il cadavere di un cittadino di nazionalità tedescaultrasessantenne che da circa 30 anni vive nel Vibonese, è stato ritrovato in avanzato stato di decomposizione in un’abitazione di contrada Priscopio nel territorio comunale di Zambrone. Rinvenuto il cadavere, la zona è stata circoscritta dai carabinieri della Stazione di Zungri che stanno cercando di capire se si tratti di una morte naturale o meno. A tal fine è stata avvertita la Procura di Vibo Valentia che ha deciso di inviare sul posto il medico legale,Katiuscia Bisogni, per tutti i rilievi medico-legali utili a stabilire l’ora della morte e, soprattutto, le cause. Troppo presto, al momento, per avanzare alcuna ipotesi sul decesso.