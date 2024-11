«I decisori pubblici - scrive Orsomarso -, soprattutto alle nostre latitudini, hanno il dovere di studiare prima di pianificare cose che rischiano di restare estemporanee, mediocri e prima che non misurate non misurabili. Hanno il dovere di respirare prima di parlare. È questa la grande dicotomia rispetto a ciò che accade e soprattutto è accaduto lì dove sono stati pianificati investimenti e non spesa a pioggia specie se condizionata da una scarsa competenza».

«Studio e approfondisco da sempre nella mia vita e di rado commento o intervengo su temi complessi come quelli economici e dello sviluppo se non ho un quadro approfondito di tutte le informazioni utili ad un dibattito o anche ad uno scontro dialettico o di visioni. Ecco direi che purtroppo il tempo rubato a dover dibattere con chi non studia un solo documento - continua l'esponente di FdI -, parla di tutto senza conoscere o peggio ancora non ha visto mondo è tempo perso».