Nel pomeriggio il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che prevede il passaggio della Calabria in zona gialla a partire da lunedì 13 dicembre. Ciò si è reso necessario visto che tutti e tre i fattori, che decretano la transizione della Regione nella fascia con maggiori restrizioni per contrastare la pandemia da Covid, hanno superato la soglia di allarme imposta dal Governo.

Sull'istituzione della zona gialla è intervenuto su Twitter anche il governatore della Regione Roberto Occhiuto. «Calabria in 'zona gialla'? Non ci demoralizziamo. Anzi, il cambio di colore è un incentivo per migliorare. Avanti nell'attrezzare nuovi posti letto Covid e nuovi posti in terapia intensiva, e avanti con le vaccinazioni. Tuteliamo la salute dei calabresi e le attività economiche»