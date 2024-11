Pietro Falbo è il nuovo presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Si è riunito oggi il nuovo consiglio dell'ente camerale e si sono avviate le procedure di voto per l’elezione del nuovo presidente che ha rinnovato così la sua storica composizione originale, raggruppando le tre provincie dell’area centrale della Calabria.

Dopo una puntuale e lunga valutazione, le associazioni datoriali più rappresentative di industria, commercio, artigianato ed agricoltura, si sono determinate sulla scelta di Pietro Falbo, già presidente di Confcommercio area centrale. Succede a Daniele Rossi che ha retto le sorti dell'ente in qualità di commissario.

Walter Placida, presidente di Confagricoltura Catanzaro, esprima grande soddisfazione per la scelta di Pietro Falbo alla guida della nuova Camera di Commercio. «Mi lega una amicizia di vecchia data a Pietro Falbo ed una rinnovata collaborazione istituzionale tra le nostre associazioni che abbiamo sempre portato avanti, negli ultimi anni, in maniera proficua e costante» ha dichiarato. Ha poi aggiunto: «Non sarà opera facile gestire il nuovo ente che, se da una parte godrà di un territorio vasto, dall’altra dovrà fare i conti con bilanci e strutture spesso diversi tra di loro. Siamo altresì certi che il presidente Falbo, il suo consiglio e la sua prossima giunta camerale, saranno in grado di armonizzare al meglio i tre territori provinciali, che nella rinnovata unione troveranno certamente il giusto equilibrio di rappresentanza e di servizi sui territorile». Nonostante le votazioni di rito Falbo è stato salutato da un lungo applauso di acclamazione dall’intero consiglio camerale.