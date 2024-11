Ciro Monacella e Annunziata Falanga erano irreperibili dal maggio scorso, quando vennero condannati rispettivamente a 18 e 16 anni di reclusione per associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, aggravata dalle finalità mafiose

I carabinieri del nucleo investigativo del Comando provinciale di Napoli, con la collaborazione di quelli della Compagnia di Scalea, hanno localizzato e arrestato due latitanti, i coniugi Ciro Monacella e Annunziata Falanga.

La coppia è ritenuta dagli inquirenti contigua al clan Mazzarella ed era irreperibile dal maggio scorso, quando erano stati condannati rispettivamente a 18 e 16 anni di reclusione per associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, aggravata dalle finalità mafiose. La coppia è stata sorpresa in una villetta a Scalea, comune del Cosentino.