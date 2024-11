Omar era finito in un fosso a Zambrone. La proprietaria ha allertato il comando provinciale che è subito intervenuto

Questa mattina i vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti a Zambrone, località Priscopio, per il recupero di un cane. Omar, meticcio di taglia media, aveva fatto perdere le proprie tracce da quattro giorni durante i quali la proprietaria non aveva mai smesso di cercarlo. Oggi, dopo aver sentito il cane abbaiare, la donna ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che giunti sul posto, dopo aver individuato il cane all’interno di un fosso, hanno proceduto al recupero dello stesso. Una vicenda fortunatamente a lieto fine per il cucciolo e la sua proprietaria.