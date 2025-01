Il primo cittadino sottolinea la necessità di rafforzare i presidi di legalità: «La Polfer va potenziata in tutte le stazioni per garantire sicurezza a chi viaggia e serenità a chi lavora»

Ha suscitato sdegno l’aggressione compiuta quest’oggi, nella stazione ferroviaria di Gioia Tauro, ai danni di una capotreno di un Intercity che da Milano Centrale era diretto a Siracusa. Un uomo sprovvisto del biglietto, voleva salire sul convoglio per recarsi a Reggio Calabria, ma al diniego del pubblico ufficiale avrebbe reagito strattonandola e schiaffeggiandola, prima di dileguarsi. Sono in corso indagini per risalire all’identità dell’uomo.

L'episodio odierno è solo l'ultimo di una serie di atti di violenza perpetrati nell'ambito dei sistemi di trasporto ferroviario. Sull’accaduto la sindaca di Gioia Tauro Simona Scarcella, esprime piena solidarietà e vicinanza a nome dell'intera amministrazione comunale alla dipendente «colpita da questo atto di violenza assurdo e ingiustificato».

Il primo cittadino di Gioia Tauro manifesta preoccupazione «su un clima di violenza che, in più parti in tutto il territorio italiano, è denunciato ormai quotidianamente e che fa temere sul livello di sicurezza nei nostri treni. Indubbiamente i presidi di legalità come quelli della Polfer vanno potenziati in tutte le stazioni. In alcune mie dichiarazioni rilasciate nei mesi scorsi ho avuto modo di rimarcare come la stazione di Gioia Tauro, grazie alla presenza degli agenti di polizia ferroviaria, rappresenti un importante presidio di sicurezza da Lamezia Terme a Villa San Giovanni. Il problema dei presidi di polizia all'interno delle nostre stazioni diventa quindi uno degli argomenti a cui deve essere prestata massima attenzione per garantire la sicurezza a chi viaggia e la serenità a chi lavora sopra ai treni».