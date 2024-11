La scoperta è stata fatta in mattinata dal presidente e da alcuni iscritti alla confraternita che opera da 23 anni in città

Raid vandalico con furto ai danni della sede della Misericordia di Cassano allo Ionio. Persone non identificate, la notte scorsa, dopo aver infranto con un corpo contundente il vetro anti scasso della porta vetrina, sono entrati nei locali posti a poca distanza dalla Cattedrale e, dopo avere gettato per terra alcuni vestiti della raccolta fatta a favore di persone bisognose, hanno portato via un computer portatile contenente dati sensibili e degli amplificatori.

La scoperta del furto è stata fatta in mattinata dal presidente e da alcuni iscritti alla confraternita che opera da 23 anni in città. Il presidente della Misericordia di Cassano, Domenico Martino, ha denunciato l'episodio ai carabinieri manifestando comunque l'auspicio che chi si è reso responsabile del furto restituisca quanto sottratto.