Un uomo è morto a Cassano allo Jonio, nella frazione Doria, per un incidente sul lavoro, mentre si dedicava con l’ausilio di un trattore, a lavori agricoli in un podere. La vittima aveva 73 anni.

Il mezzo si è ribaltato

Per cause in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato finendo in un canalone ed intrappolando l'uomo il cui cuore ha cessato di battere prima dell’arrivo dei soccorritori.

Sul posto 118, carabinieri e vigili del fuoco

Sul posto sono giunti in un primo momento i sanitari del 118 che, gettandosi nel canale, hanno tentato di soccorrere l'uomo. Quindi l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari che hanno proceduto alle operazioni di estrazione del corpo dell’uomo. Sono in corso accertamenti dei carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti.