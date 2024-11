Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castrovillari che hanno avviato le indagini per chiarire le motivazioni del gesto

Un panettiere di Morano Calabro è stato lievemente ferito da spray urticante stamani a Castrovillari. L'uomo stava scaricando del pane in un esercizio commerciale quando, da una macchina in transito, gli è stato spruzzato lo spray. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castrovillari che hanno avviato le indagini per chiarire le motivazioni del gesto. I militari, oltre ad acquisire i filmati dei numerosi esercizi commerciali della zona, stanno ascoltando alcuni passanti che hanno assistito all'accaduto. La vittima è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Castrovillari dove i sanitari gli hanno diagnosticato rossori al volto e ad un braccio