È stato un week end all’insegna della sicurezza quello appena trascorso, nel corso del quale i carabinieri della compagnia di Catanzaro, hanno effettuato dei servizi straordinari di controllo del territorio nella zona sud della città e in particolare al Lido. Tra venerdì e domenica infatti, gli uomini della benemerita, oltre a predisporre numerosi posti di controllo, hanno pattugliato il quartiere marinaro coniugando il controllo del territorio tradizionale alle ispezioni di alcune attività commerciali; in tale ambito, prezioso è stato il contributo delle componenti specializzate dell’arma, quali il Nucleo CC Antisofisticazioni e Sanità e il Nucleo CC Ispettorato del Lavoro che hanno accertato la regolarità dei contratti di lavoro oltre a verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

In particolare, sono state elevate sanzioni amministrative ad un bar del lungomare ove i militari hanno accertato che due addetti esplicavano la loro attività lavorativa in nero, mentre i colleghi del Nas hanno riscontrato gravi carenze dal punto di vista igienico-sanitario. Toccherà al titolare, a cui sono state elevate sanzioni per circa 10.000 euro, regolarizzare la posizione lavorativa dei suoi dipendenti e mettere mano ad un’opera di pulizia e sanificazione del proprio locale. Il controllo dei reparti specializzati dell’arma è poi proseguito nei confronti di altri due locali pubblici, ubicati sempre nel quartiere marinaro, per i quali sono in corso ulteriori accertamenti.

Nel corso dei servizi i Carabinieri hanno poi tratto in arresto due persone: la prima C.R., donna catanzarese di 20 anni, che aveva realizzato un allaccio abusivo alla rete Enel al fine garantire la fornitura di energia elettrica alla propria abitazione; la seconda S.Y, marocchino di 30 anni, il quale, destinatario di un ordine di carcerazione emesso nell’anno 2013, da allora si era reso irreperibile, venendo rintracciato all’interno di un’abitazione privata e tratto in arresto. L’attività repressiva è proseguita con la denuncia di un extracomunitario il quale, nel corso delle operazioni di identificazione e controllo, tentava di darsi alla fuga, venendo raggiunto e bloccato da militari.

In totale i controlli hanno riguardato 89 persone, 75 veicoli e 23 soggetti sottoposti agli arresti domiciliari o alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

l.c.