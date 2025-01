Da ieri sera, intono alle 23,30, sta andando a fuoco una discarica abusiva in prossimità del campo rom a Catanzaro, in via Lucrezia della Valle.

Sul posto stanno intervenendo 25 vigili del fuoco dalla sede centrale di Catanzaro e dai distaccamenti di Lamezia Terme e Taverna, e gli uomini della polizia di stato e della guardia di finanza che hanno avviato le indagini sulle cause del rogo.

L’incendio sta interessando una superficie di circa 3mila metri quadrati, ricoperta da rifiuti di vario genere. Nella notte, dalla sede centrale dei vigili del fuoco di Catanzaro, è stato inviato un mezzo per il movimento terra (Terna) utile allo disfare le cataste dei rifiuti, che consente un’azione più efficace di spegnimento delle fiamme.L’Intervento, al momento è ancora in atto.

In aggiornamento