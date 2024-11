Il sindaco ha chiesto alla polizia municipale di visionare le immagini delle telecamere a circuito chiuso. Le registrazioni sono state trasmesse alla Questura per l'identificazione dei responsabili

La polizia municipale di Catanzaro ha trasmesso alla questura le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate in galleria Mancuso. Dagli accertamenti effettuati dai vigili urbani, avviati su precisa volontà del sindaco Sergio Abramo, sarebbero stati quattro i giovani a commettere gli atti vandalici. Non appena la questura ne individuerà le generalità, gli autori verranno perseguiti secondo quanto prevede la legge. “Non è la prima volta che in galleria Mancuso si verificano gesti del genere – ha detto Abramo -, la misura è colma, non ci sarà nessuna tolleranza. Chi danneggia beni pubblici risarcirà i danni”.

l.c.