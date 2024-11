Due auto si sono scontrate. Ferito il conducente della Fiat Panda. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale

Un incidente si è verificato a Catanzaro, all'incrocio di via Lucrezia della Valle e via dei Conti Falluc. Per cause ancora in corso d'accertamento due autovetture, una Fiat Panda e una Fiat 500, si sono scontrate. Ad avere la peggio la Fiat Panda che si è ribaltata. Il conducente rimasto ferito, è stato soccorso da un'ambulanza. Sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco e la polizia stradale.

Luana Costa