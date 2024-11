Ancora incerte le cause all'origine del sinistro. Ferito lievemente il conducente del mezzo

Un incidente si è verificato questa mattina alle porte di Catanzaro. Per cause ancora in corso di accertamento una Suzuki Vitara si è ribaltata nella galleria del Sansinato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il tracciato e un'ambulanza per prestare soccorso al conducente del mezzo. Da quanto appreso l'uomo non versa in gravi condizioni di salute, non si è infatti reso necessario il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale.

Luana Costa