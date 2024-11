Il tempestivo intervento dei soccorsi ha limitato i danni al solo vano motore e alla parte anteriore della vettura

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro sono intervenuti questa notte in via Garibaldi Gariani per sedare l’incendio di un’autovettura.

Le alte fiamme propagatesi dal mezzo, una Fiat 500L parcheggiata lungo la strada, hanno attirato l’attenzione di passanti e residenti che hanno subito allertato le forze dell’ordine.



Il tempestivo intervento dei soccorsi ha limitato i danni al solo vano motore e alla parte anteriore della vettura, scongiurando il coinvolgimento dei numerosi curiosi giunti sul posto.

Dai primi rilievi effettuati, non è stato rinvenuto alcun elemento utile circa l’origine dolosa del rogo, ma al momento non si esclude alcuna ipotesi.