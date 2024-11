Interessate dall’operazione le palazzine Aterp note per essere il quartier generale della comunità rom e centro di spaccio di sostanze stupefacenti

Una massiccia operazione interforze è in corso dalle prime ore di questa mattina nei quartieri a sud di Catanzaro. Un corposo contingente di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza sta eseguendo perquisizioni all’interno degli alloggi di edilizia residenziale di proprietà dell’Aterp, note per essere il quartier generale della comunità rom catanzarese e centro di spaccio di sostanze stupefacenti. Le operazioni si stanno svolgendo con l'ausilio di un elicottero e dell'unità cinofila. I quartieri in cui le forze dell’ordine stanno eseguendo perquisizioni, alla ricerca di droga e armi, sono viale Isonzo, Aranceto, Corvo e Pistoia.