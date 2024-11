Il giovane si trovava in piazza Montenegro, punto di arrivo e partenza di bus, quando gli agenti della volante lo hanno perquisito

È stato arrestato Luigi Biamonte, catanzarese di diciotto anni, che lo scorso sabato mattina si trovava in piazza Montegrappa, zona notoriamente affollata da pendolari soprattutto giovani, poiché punto di arrivo e partenza di autobus di linee per il territorio provinciale di Catanzaro.

Il giovane era a bordo di una Ford Kia quando gli agenti si sono avvicinati per un controllo manifestando immediatamente agitazione. Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 315 euro, suddivisi in quattro banconote da 50 euro, tre da 20, tre da 10 e cinque da 5 euro, di cui il giovane non forniva alcuna valida spiegazione, ma verosimilmente proventi dello spaccio di sostanza stupefacente. Di fatti dalla perquisizione è stato trovato altresì in possesso di 12,98 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, come accertato successivamente nel laboratorio del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica.

Vista la circostanza sì è proceduto ad effettuare la perquisizione domiciliare nella sua abitazione dove è stato rinvenuto all'interno di una scarpiera un involucro trasparente contenente hashish per un peso di 50,73 grammi. Ritenuto sussistere lo stato di flagranza del reato di detenzione per fini di spaccio di sostanza stupefacente, desunta dal rilevante quantitativo di hashish rinvenuto sul soggetto e presso il proprio domicilio, nonché dalla notevole quantità di denaro ripartita in banconote di vario taglio, Luigi Biamonte è stato tratto in arresto e condotto presso il proprio domicilio su disposizione del competente Pubblico Ministero.

Tutto lo stupefacente rinvenuto, per un peso complessivo di gr. 63,71, e il denaro sono stati posti sotto sequestro. L’Autorità Giudiziaria procedente nella mattinata odierna ha convalidato l’arresto senza disporre alcuna misura cautelare.

l.c.