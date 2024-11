Dall'irregolarità al pericolo, il passo è spesso breve. Ed è quanto avvenuto nelle scorse ore a Catanzaro, dove un impianto pubblicitario su cui in questi giorni il comando della polizia municipale ha avviato indagini, è crollato per effetto del maltempo che da ieri sta sferzando la città. L'affissione pubblicitaria, con ogni probabilità avvenuta in maniera abusiva, era immediatamente finita nel mirino degli agenti della polizia municipale che avevano avviato una serie di approfondimenti per individuare chi fosse stato l'artefice dell'installazione avvenuta senza che nessuna comunicazione fosse trasmessa al comando.

L'episodio si era verificato mercoledì scorso, quando l'impianto era stato installato in maniera estemporanea nelle vicinanze della stazione ferroviaria regionale. Tuttora, risultano in corso le verifiche da parte della polizia municipale che, dopo aver individuato chi ha effettuato la pubblicità sull'impianto, attende di interrogarlo per capire chi sia il proprietario della struttura. Nel frattempo, nelle scorse ore l'impianto è stato abbattuto dalle forti raffiche di vento e dalle incessanti piogge. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto o ferito anche se resta sempre aperto l'interrogativo sulla mancata vigilanza in un territorio in cui le affissioni pubblicitarie avvengono in maniera selvaggia, non solo deturpando l'immagine della città capoluogo ma approfittando della mancata regolamentazione del settore per agire in barba ad ogni norma o pubblico decoro.

Luana Costa