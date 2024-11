Si valuta la possibile origine dolosa. Sul luogo è stata rinvenuta una tanica di benzina. Danneggiata una struttura in legno e alcuni go kart

Notte di fuoco al parco della biodiversità di Catanzaro. Intorno alle 23 di ieri sera il comando provinciale dei vigili del fuoco è stato allertato per un incendio divampato in una struttura all’interno del parco. Una casa in legno e alcuni go kart sono stati distrutti dalle fiamme. Sul luogo è stata ritrovata una tanica di benzina probabilmente utilizzata per appiccare l’incendio.

Luana Costa