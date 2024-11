Il giovane extracomunitario si è tuffato senza più riemergere dalle acque. Il fratello è morto nel tentativo di salvarlo. Sono ancora in corso le ricerche dei corpi

Una tragedia che si è consumata in pochi minuti e a pochi metri dalla riva della costa ionica catanzarese. Due cittadini extracomunitari sono annegati in mare questo pomeriggio dopo essersi tuffati in mare nel tentativo di recuperare un pallone. In due stavano infatti giocando sulla spiaggia del quartiere marinaro a Catanzaro quando il pallone è improvvisamente finito in acqua e per tentare di ripescarlo uno dei due si è lanciato nelle acque senza però riemergere. Il fratello nell'estremo tentativo di salvarlo si è tuffato ma senza riuscire nell'obiettivo e rimanendo anche lui prigioniero delle acque. Sul posto si sono portate le squadre dei vigili del fuoco e da Reggio Calabria è giunta la divisione dei sommozzatori per setacciare lo specchio d'acqua circostante. Le operazioni sono andate avanti fino a sera inoltrata anche con l’ausilio di un elicottero ma ancora i due corpi non sono stati individuati.

Luana Costa