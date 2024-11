All’origine del rogo probabilmente le luci alogene lasciate accese in una stanza in fase di ristrutturazione

Hanno lasciato le luci alogene accese in una stanza in via di ristrutturazione in via Veneto zona San Leonardo a Catanzaro ma proprio le luci proiettate sulle pareti sulle quali erano presenti delle carte da parati hanno innescato l’incendio che si è propagato all’interno dell’abitazione. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento provinciale con il supporto di un’autobotte. Le operazioni si sono rivelate non semplici perché difficile è stato raggiungere il balcone per guadagnare la via d’accesso all’appartamento. L'abitazione è situtata al quarto piano. Fortunatamente all’interno non vi erano persone per cui non si registrano feriti. Non molto ingenti i danni strutturali.

Luana Costa