Le fiamme hanno avuto origine da liquido infiammabile cosparso sul marciapiede in via Murano. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale

Prima la deflagrazione e poi le fiamme. Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incendio che è divampato questa notte nel quartiere marinaro a Catanzaro. Le cause del rogo, che in via cautelativa ha costretto a disporre l'evacuazione di uno stabile in via Murano, non sono state immediatamente chiare.



In un primo tempo si era ventilata l'ipotesi di una fuga di gas ma successivamente gli accertamenti realizzati dalle squadre dei vigili del fuoco intervenute sul posto hanno consentito di appurare la presenza di liquido infiammabile cosparso sul marciapiede nelle vicinanze di alcuni cassonetti dei rifiuti.



È da qui che si sono sviluppate le lingue di fuoco che si sono estese anche nel sottosuolo passando per le grate di scolo delle acque meteoriche. Panico ma fortunatamente nessuna grave conseguenza. I vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti per sedare le fiamme.