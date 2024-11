I cagnolini sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco e consegnati al personale Asp per il trasporto al canile comunale

Quattro piccoli cuccioli di cane, con ogni probabilità abbandonati, sono stati messi in salvo questa mattina da una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro. La segnalazione alla sala operativa è giunta dai veterinari dell'Asp, che avevano individuato i cagnolini in una discarica abusiva creata sulla sponda del torrente Fiumarella, all'altezza del viadotto Bisantis. I cuccioli sono immediatamente apparsi denutriti e in precarie condizioni di salute. I vigili dopo averli tratti in salvo li hanno consegnati al personale Asp per il trasporto nel canile comunale di San Floro.

Luana Costa