I carabinieri hanno stretto il cerchio attorno ad un minore accusato di almeno tre colpi in attività commerciali. Le indagini stanno proseguendo per individuare eventuali complici

È stato stretto il cerchio sull'autore di una lunga serie di furti messi a segno a Catanzaro Lido. Da un paio di mesi i carabinieri della stazione di Catanzaro Lido erano sulle sue tracce di un sospetto fino a giungere alla sua compiuta identificazione. Si tratta del giovane minorenne catanzarese individuato dai militari quale autore di almeno tre furti in altrettanti esercizi commerciali della città. Il primo, commesso il 3 maggio ai danni di una tabaccheria del centro commerciale Le Fornaci ove erano state asportate ben 800 euro e alcune stecche di sigarette; il secondo commesso il 31 maggio ai danni del Proshop dei via Lungomare, ove erano state asportate 400 euro; il terzo commesso il 16 giugno ai danni del pub Mobs ove erano state asportate oltre 500 euro e un tablet.

La minuziosa attività investigativa condotta dai militari della stazione di Catanzaro Lido ha consentito di raccogliere a carico del giovane 14enne inconfutabili elementi di colpevolezza che hanno consentito di richiedere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, l'emissione di un provvedimento cautelare. La bontà dell'attività compiuta è stata poi conferma dal Gip che ha emesso il provvedimento di cattura. Da poche ore infatti il giovane, arrestato, si trova presso l'Istituto penale per minorenni di Catanzaro. Le indagini proseguono per individuare gli eventuali complici del giovane.

l.c.