Si terrà in mattinata l'udienza di convalida del fermo disposto dalla Procura nei confronti di Gennero Fiorentino, accusato di essere il mandante dell'incendio

Si svolgerà domani mattina in carcere l'udienza di convalida del fermo disposto dalla Procura di Catanzaro nei confronti di Gennaro Fiorentino,47 anni, gestore del Tonnina's Pub, birreria all'interno della quale la notte tra mercoledì e giovedì hanno perso la vita due giovani originari di Borgia, Giuseppe Paonessa e Eugenio Sergi. Il 47enne già nelle ore successive alla tragedia ha ammesso di essere stato il mandante del rogo.

Da venerdì mattina Gennaro Fiorentino si trova in carcere. Su di lui pende una duplice accusa: incendio doloso e morte come conseguenza di altro reato, sebbene il fermo sia stato per ora disposto solo per il primo capo d'imputazione.

Con ogni prababilità, l'imputato assistito dall'avvocato Eugenio Felice Perrone del foro di Catanzaro, risponderà alle domande del giudice per le udienze preliminari che poi dovrà esprimersi sulla richiesta di misura cautelare avanzata dal pubblico ministero.

Luana Costa