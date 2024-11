L'impatto è avvenuto al bivio di Uria. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la sede stradale

Un incidente stradale si è verificato sulla statale 106 nel catanzarese. Lo scontro si è verificato tra una Ford Fiesta e una moto al bivio di Uria. Alla guida della vettura vi era una donna che è rimasta ferita e, seppur presa in cura dai sanitari del 118, non sembra aver riportato ferite gravi mentre il conducente della moto è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese di Catanzaro. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco de distaccamendo di Sellia Marina per mettere in sicurezza i mezzi e il tracciato.

Luana Costa