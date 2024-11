Ancora in corso di accertamento le cause che hanno condotto allo scontro tra due autovetture. Sul posto i vigili del fuoco

Un incidente che ha coinvolto due automobili si è appena verificato in viale Europa a Catanzaro. Risultano ancora in corso di accertamento le cause che hanno condotto allo scontro tra i due mezzi e che hanno provocato due feriti. Sul posto una squadra del comando provinciale dei Vigili del fuoco che stanno provvedendo a mettere in sicurezza il tracciato. Le due persone rimaste coinvolte nel sinistro sono ferite lievemente.

Luana Costa