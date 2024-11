Le fiamme hanno avuto origine dal camino e si sono propagate all’interno dell’abitazione provocando danni ma nessun ferito

Un incendio si è sviluppato questa sera in un appartamento posizionato all’ultimo piano di uno stabile situato nella zona di Santa Domenica a Catanzaro. Le fiamme hanno avuto origine dal camino e da lì si sono propagate all’interno dell'abitazione danneggiando la cucina e provocando l’annerimento delle pareti delle altre stanze. Fortunatamente nessuno degli abitanti è rimasto ferito né intossicato dal fumo che si è sprigionato dall’incendio. I residenti dello stabile sono riusciti a mettersi in sicurezza. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale con il supporto di un’autobotte e di un’autoscala. Da sopralluogo effettuato dai vigili del fuoco, al termine delle operazioni di spegnimento, non risultano danni strutturali allo stabile per cui si sta provvedendo a far rientrare i nuclei familiari nelle rispettive abitazioni.

Luana Costa