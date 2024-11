Un abbassamento della sede stradale si starebbe verificando in una delle strade del centro di Catanzaro, via Carlo V. A segnalare il fenomeno sono stati alcuni residenti della zona, preoccupati per quello che appare come una inclinazione della strada verso la sottostante sede ferroviaria. Ben più visibili, invece, sono le fratture che si sono create sul fondo stradale a margine della carreggiata a fianco delle abitazioni interessate. Fratture che in alcuni punti danno vita a delle profonde buche nell’asfalto.