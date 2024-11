L'episodio è accaduto domenica a Taverna. I due dispersi hanno lanciato l'allarme e sono stati raggiunti dai carabinieri

Stanno bene, anche se ancora un po’ spaventate le due persone che domenica scorsa si sono disperse a Taverna, tra le alture del monte Gariglione. Erano le 14:00 circa quando due soggetti, entrambi di Albi, rispettivamente di 51 e 52 anni, hanno parcheggiato l’auto in località Gariglione del Comune di Taverna per avventurarsi alla ricerca di funghi.

Essendosi però allontanati di circa 8 km, internandosi nella Riserva, hanno perso l’orientamento. I due dispersi, pertanto, hanno lanciato l’allarme al 112, rimanendo in contatto con l’operatore della Centrale Operativa di Catanzaro per diverse ore. Immediato è stato l’intervento dei Carabinieri delle Stazioni di Villaggio Mancuso, Mesoraca e Petronà e dei Carabinieri delle Stazioni Forestali di Davoli, Cotronei e Petilia Policastro che, su indicazione dell’operatore della Centrale Operativa che già aveva effettuato la localizzazione, sono riusciti a rintracciare i due malcapitati.

Difatti i militari dopo aver percorso alcuni km attraversando la fitta vegetazione della selva ritrovavano i due signori verso le ore 20:00 in località Differenzia del comune di Mesoraca. I Carabinieri, dopo aver tranquillizzato i due “ricercatori di funghi” ed aver accertato il loro buono stato di salute, li accompagnavano al luogo ove avevano lasciato il veicolo. Insomma, per loro, è stata una domenica con lieto fine che, però, poteva trasformarsi in una tragedia.

l.c.