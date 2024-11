Un gregge fuggito dall'ovile ha invaso la carreggiata. Un'auto in transito ha determinato l'impatto. Ferito non gravemente il conducente

Tragedia sfiorata nella notte sulla statale 280, cerniera di collegamento tra Catanzaro e Lamezia Terme. Intorno alle 2 di notte circa un gregge, fuggito dall'ovile, ha invaso la sede stradale all'altezza dello svincolo di Settingiano. Proprio in quel momento stava transitando dall'arteria una Fiat Punto che non riuscendo ad evitare gli animali ha travolto otto pecore uccidendole. L'uomo, M. M. di 27 anni, è rimasto ferito nell'impatto ma non in maniera grave. E' stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese per effettuare controlli e accertamenti. Sul posto è sopraggiunta l'Anas, la polizia stradale, una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale e i veterinari dell'azienda sanitaria provinciale. Disagi si sono registrati alla circolazione, una corsia è stata infatti chiusa al traffico.

Luana Costa