Il 50enne, assolto dall'accusa di tentato omicidio, torna in libertà dopo otto mesi di carcere. La pubblica accusa aveva chiesto nove anni di reclusione

Torna in libertà dopo otto mesi di carcere Giuseppe De Fazio, catanzarese di 50 anni, che nell'ottobre dello scorso anno era stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Convinto che la sua ex moglie avesse una relazione con Domenico Faragò il 6 ottobre dello scorso anno l'uomo era uscito di casa munito di coltello e dopo aver raggiunto il presunto rivale in amore aveva tentato di colpirlo ripetutamente urlando: "Ti ammazzo". Faragò era però riuscito a difendersi anche con oggetti di fortuna evitando l'accoltellamento.

Il Tribunale di Catanzaro lo ha scarcerato riconoscendolo responsabile solo del reato di tentate lesioni aggravate e minaccia a mano armata. Giuseppe De Fazio, assistito dall'avvocato del foro di Catanzaro Eugenio Felice Perrone, è stato condannato ad un anno e sette mesi con pena sospesa mentre la pubblica accusa aveva chiesto nove anni di reclusione.

Luana Costa