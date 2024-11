Sul posto l'ambulanza e la polizia municipale. Ancora poco chiara la dinamica dell'incidente

Travolta su viale Brutium a Catanzaro mentre attraversava la strada. Versa in gravi condizioni di salute la donna che è stata investita questa sera nel quartiere Sala da un’autovettura in transito. A. E. era intenta ad attraversare la strada quando un’auto che sopraggiungeva l’ha travolta. Sul posto è immediatamente sopraggiunta un’ambulanza per prestare soccorso alla donna che è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Pugliese. La donna versa in gravi condizioni. Per effettuare i rilievi sul posto anche una pattuglia della polizia municipale.





Luana Costa