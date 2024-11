Il convoglio ha preso fuoco durante la marcia terrorizzando i passeggeri a bordo

Attimi di puro panico si sono vissuti questa mattina a Catanzaro, quando un convoglio delle Ferrovie della Calabria ha improvvisamente preso fuoco. Il treno era partito da Soveria Mannelli e aveva quale meta la stazione di via Milano ma nel tragitto ha iniziato a sprigionare fumo e fiamme terrorizzando i passeggeri. L'episodio è avvenuto all'altezza di Cavorà, frazione del Comune di Gimigliano. Alla stazione il convoglio ha fermato la sua corsa per consentire agli studenti e ai pendolari diretti a Catanzaro di scendere e di mettersi in salvo.

Luana Costa