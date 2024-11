I carabinieri intervenuti sul posto per effettuare i rilievi hanno proceduto al ritiro della patente e hanno redatto un'informativa di reato trasmessa alla Procura

Guidava in evidente stato di alterazione il 21enne che questa notte si è schiantato contro l'area giochi in località Giovino a Catanzaro, provocando danni alla struttura oltre che caos nel quartiere. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle quattro di questa notte e sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Lido per effettuare i rilievi.



Dagli accertamenti messi a punto dai militari è emerso che il giovane si era messo alla guida del mezzo in stato di ebbrezza. Le verifiche hanno confermato un tasso alcolemico pari a 1,63 g/l che ha indotto i carabinieri a procedere al ritiro della patente e a vergare un'informativa di reato indirizzata alla Procura.