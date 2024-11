Un 23enne è stato sorpreso dai carabinieri alla guida della sua auto nel comune di Tiriolo. Altri controlli sono stati effettuati nel quartiere marinaro

Benché sottoposto agli obblighi di soggiorno nel Comune di Catanzaro è stato trovato alla guida della sua auto nel territorio di Tiriolo. Il 23enne catanzarese, B.R.D., già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e la persona, è stato sorpreso durante un controllo realizzato dai carabinieri della compagnia di Catanzaro ed è stato riaccompagnato nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo

I controlli dei carabinieri, in vista dell’apertura della stagione estiva da parte di alcuni locali del litorale, si sono poi concentrati nel quartiere marinaro, ove sono stati effettuate verifiche sulla circolazione stradale attraverso il ricorso agli accertamenti etilometrici, a seguito dei quali tre automobilisti sono risultati positivi all’alcoltest, poiché trovati alla guida con un tasso alcolemico almeno tre volte superiore al limite consentito. I controlli sono stati estesi su ulteriori 80 soggetti e 30 veicoli.

Luana Costa