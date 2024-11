Gli agenti in azione nei Cas di Paola e di San Lucido. Identificate 30 persone e verificati 63 veicoli

Il Centro di Accoglienza Straordinario per minori di San Lucido è stato oggetto di un’attività di controllo straordinario disposta dal questore di Cosenza con l’ausilio di agenti del commissariato di Paola, di equipaggi del reparto prevenzione crimine Calabria Settentrionale e di unità cinofile di Vibo Valentia. Al primo piano del fabbricato, in un’area comune, è stata individuata e sequestrata una busta di cellophane contenente della marijuana. Analoghi accertamenti sono stati effettuati anche nel Cas stranieri di Paola, dove una persona è stata trovata in possesso di una dose di marijuana. Nel complesso sono state identificate trenta persone e verificati 63 veicoli.