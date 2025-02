L'ex sindaco di Cetraro Ermanno Cennamo ha vinto la sua battaglia contro una grave malattia e, dopo un anno di cure fuori regione, è finalmente tornato a casa. Ad aspettarlo, c'erano i suoi affetti più cari e uno striscione sul balcone di casa a dargli il bentornato. «Sono emozionato - dice in un video della durata di una manciata di secondi, pubblicato sulla sua pagina Facebook -, non riesco a dire più nulla. Grazie a tutti».

L'annuncio della malattia

Esattamente un anno fa, il 2 febbraio 2024, l'allora sindaco di Cetraro Cennamo commosse tutti con un video in cui annunciò, seduto su un letto d'ospedale, l'arrivo della malattia, scoperta dopo un malore e una serie di controlli clinici. Quindi, comunicò la decisione di lasciare momentaneamente la sua terra per andare a curarsi a Parma, dove si è sottoposto a lunghe terapie salvavita.

Le cure, i momenti difficili e il ritorno a Cetraro

Cennamo ha poi continuato ad aggiornare costantemente i suoi follower sul suo stato di salute. Nei mesi a seguire ha raccontato di essersi sottoposto a lunghi cicli di chemioterapia e di aver affrontato momenti difficili. Ma, nonostante fosse visibilmente dimagrito e provato, ha continuato a vegliare sulla sua cittadina da Parma, senza mai dare segni di cedimento. A pochi giorni da Natale, il suo mandato politico si è interrotto bruscamente con le dimissioni di nove consiglieri comunali, ma non si è dato per vinto neppure in quella occasione. La sua reazione è stata quella di far sapere a tutti che sarà ancora protagonista della politica locale e che si candiderà nella prossima tornata elettorale, lasciando intuire il miglioramento delle sue condizioni di salute. Oggi, la splendida notizia: a un anno esatto da quel drammatico giorno, Cennamo ha potuto riabbracciare amici e parenti facendo ritorno nella cittadina altotirrenica.