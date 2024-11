Anche il professionista tra i 14 arrestati dell’operazione che ha permesso di sgominare un'associazione di tipo mafioso facente capo alle cosche Cicero-Lanzino e Rango-Zingari

Tra gli arrestati dell’odierna operazione che ha portato al fermo di altre 13 persone anche un calciatore professionista, Francesco Modesto, 34 anni. Al centro delle indagini del Ros un gruppo emanazione delle cosche Cicero-Lanzino e Rango-Zingari, egemoni su Cosenza dedito all'usura e all'estorsione.

I NOMI DEGLI ARRESTATI

Chi è Francesco Modesto - Attualmente svincolato, dopo l’esordio nelle giovanili della Vibonese, Francesco Modesto, di origine crotonese, nella stagione 1999-2000 milita nel Cosenza in serie B. Nel 2002 viene acquistato dal Palermo, nel 2004 passa all’Ascoli. Nell’agosto del 2005 viene ceduto definitivamente alla Reggina diventando un elemento chiave della squadra amaranto.

Modesto, il “finanziatore” del gruppo criminale

Prolunga il proprio contratto in riva allo Stretto fino al 2012, ma nella successiva sezione estiva di mercato si trasferisce al Genoa. Il 21 gennaio 2010 viene annunciato il suo passaggio in prestito dal Genoa al Bologna.



Dal 3 gennaio 2011 entra a far parte della squadra del Parma. Il 31 agosto 2012 passa in prestito al neopromosso Pescara.



Nel 2013 viene ceduto a titolo definitivo al Padova. Nell’agosto del 2014 si accorda con il Crotone, squadra della sua città militante in Serie B, con un contratto biennale. Il 23 aprile 2016 torna al gol dopo oltre 4 anni all'età di 34 anni, fissando per 2-0 il risultato contro il Como, gol importante che permetterà ai rossoblù di salire la giornata successiva in Serie A per la prima volta nella sua storia.