L'ispezione dei Nas e della Capitaneria di porto ha portato alla luce gravi irregolarità: carni congelate in modo non conforme, prodotti ittici privi di tracciabilità e generi alimentari oltre la data limite pronti per essere serviti ai clienti

Nel cuore della movida estiva, anche la discoteca "White" di Corigliano Rossano, una delle destinazioni più gettonate dai giovani sul litorale jonico cosentino, è stata oggetto di un rigoroso controllo da parte delle forze dell’ordine. I carabinieri del Reparto territoriale, supportati dal Nucleo Antisofisticazione e Sanità (Nas) e dalla Capitaneria di Porto, hanno effettuato un’ispezione approfondita all’interno del locale, con particolare attenzione all’area destinata alla somministrazione di alimenti e bevande.

Le verifiche hanno portato alla luce gravi irregolarità: carni congelate conservate in modo non conforme, prodotti ittici privi di tracciabilità e generi alimentari scaduti erano pronti per essere serviti ai clienti. Queste violazioni hanno portato all’emissione di sanzioni amministrative nei confronti del gestore del locale, per un importo complessivo di circa 9.000 euro. I prodotti non idonei sono stati immediatamente sequestrati e destinati alla distruzione.

L’intervento delle forze dell’ordine s’inserisce in un più ampio piano di controlli che mira a garantire la sicurezza alimentare nei luoghi di ritrovo estivi, dove il rischio di violazioni cresce con l’aumento delle attività. La salute pubblica resta una priorità assoluta, e le autorità hanno dichiarato che continueranno a vigilare senza tregua, per assicurarsi che episodi del genere non si ripetano. La discoteca "White", nota per le sue serate affollate e l’ambiente esclusivo, si trova ora a dover fare i conti con le conseguenze delle irregolarità riscontrate, in un contesto in cui la trasparenza e il rispetto delle normative igienico-sanitarie sono più che mai indispensabili.