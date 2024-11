Un 21enne è stato arrestato per spaccio di droga a Cirò Marina, nel Crotonese. Il giovane sarebbe stato sorpreso dai carabinieri alle 2.00 di notte, mentre stava percorrendo a piedi via Fratelli Bandiera. In particolare, i militari hanno effettuato una perquisizione personale, trovando all’interno del suo borsello portato a tracolla poco più di 80 grammi di marijuana e 15 grammi di cocaina, già suddivisi in 110 dosi, pronte per essere vendute agli acquirenti della zona.

I carabinieri hanno esteso l’attività anche alla casa del giovane, rinvenendo, sotto la sella del proprio ciclomotore altri 70 grammi circa di marijuana in un’unica busta e 10 grammi di cocaina, nonché un bilancino elettronico di precisione.

Il 21enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, condotto a casa in regime di detenzione domiciliare e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dello svolgimento dell’udienza di convalida e del processo con il rito direttissimo, al cui termine ha patteggiato una condanna a 2 anni di reclusione.