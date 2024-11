L’uomo era in sosta in un parcheggio di una stazione di servizio, dove i carabinieri, insospettiti dal suo comportamento, hanno perquisito la vettura dell’uomo rinvenendovi la droga

I carabinieri della Compagnia di Cirò Marina hanno arrestato un uomo di 37 anni, non residente nella provincia di Crotone, perché trovato in possesso di 5 chili di marijuana.

I militari, nell’ambito di una attività di perlustrazione sulla strada statale 106, hanno concentrato i controlli nell’area parcheggio di un distributore di carburante, dove sono stati insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, in sosta da diversi minuti con la sua Volkswagen nera.

I Carabinieri hanno così proceduto all’identificazione del soggetto e alla perquisizione della vettura, all’interno della quale è stato rinvenuto un sacco di plastica nero, di quelli comunemente utilizzati per i rifiuti, contenente la droga.

Lo stupefacente è stato sequestrato, mentre il 37enne è stato arrestato e al termine dei relativi accertamenti, su disposizione del pm di turno della Procura della Repubblica di Crotone, è stato condotto in carcere, dove rimarrà ristretto in attesa della relativa udienza di convalida.

A Cirò Marina, dal mese di novembre 2020, il locale comando compagnia carabinieri ha fortemente intensificato i servizi di pattuglia e perlustrazione, in considerazione della recrudescenza di furti in appartamento, per una più consistente attività di prevenzione volta al contrasto della criminalità predatoria e della cosiddetta criminalità diffusa.