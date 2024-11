Il serbatoio, che contiene circa 17mila litri di prodotto, posto su un binario morto dello scalo ferroviario per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Non si registrano persone ferite o intossicati

Attimi di paura allo scalo ferroviario “Bolano” di Villa San Giovanni per lo sversamento di acido solforico da ferrocisterna che contiene circa 17mila litri di prodotto. Sul posto i vigili del fuoco e unità del Nucleo Regionale NBCR LPG, del Comando di Catanzaro, specializzato in travasi di sostanze chimiche. La ferrocisterna al momento è stata posta in sicurezza su un binario morto per consentire le operazioni di soccorso.

A coordinare le operazioni il funzionario ingegnere Sebastiano Rotta, responsabile regionale del nucleo NBCR Calabria. Sul posto anche i tecnici della società Mercitalia Rail del gruppo Ferrovie dello Stato per quanto di competenza. Non si registrano persone ferite o intossicati.