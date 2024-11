Ennesimo blocco sulla Salerno-Reggio, chiuso lo svincolo di Lamezia Terme. Automobilisti esasperati

Arriva l’estate ed arrivano i disagi. Dopo il blocco della Salerno-Reggio al confine tra Calabria e Basilicata a causa del crollo del viadotto Italia avvenuto lo scorso 2 marzo, una ennesima chiusura si registra sull’A3, è quella dello svincolo autostradale di Lamezia Terme. L’Anas non ha spiegato le ragioni del nuovo blocco ma intanto oggi si sono registrati i primi grossi disagi per gli automobilisti. Code si sono verificate tra Falerna e Pizzo e la rabbia dei turisti si fa sentire. Per chi proviene da nord l’uscita consigliata è quella di Falerna, mentre è quella di Pizzo per chi proviene da Reggio Calabria. In un periodo non particolarmente felice, la bella stagione doveva portare un pò di sollievo in una regione già colpita dalla crisi economica ma, a quanto pare, fin ora così non è stato. Gli operatori turistici stanno soffrendo i numerosi disagi causati dalle troppi cantieri aperti e ancora non è dato sapere quanto si tornerà alla ‘normalità’.