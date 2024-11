Un proiettile è entrato in casa, un altro ha centrato l’auto parcheggiata nelle vicinanze

Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi nella tarda serata di ieri a San Gregorio d'Ippona, in via Mazzini, all`indirizzo dell’abitazione di S. C., 42 anni, del luogo. L`uomo stava cenando con moglie e figli dentro casa. Un proiettile è entrato nell’abitazione, un altro ha centrato l’auto parcheggiata davanti casa. Indagano i carabinieri della locale Stazione diretti del maresciallo Fabio Salvatore.